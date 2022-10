Les Français devront placer une photo de Bruno Le Maire en col roulé au-dessus de leur radiateur

“Les Français ont besoin d’être soutenus durant cette période de sobriété. C’est pourquoi je les accompagnerai de mon regard bleu perçant pour les réchauffer au creux de l’hiver” a expliqué Bruno Le Maire qui n’exclut pas non plus de dédicacer une série de photos dans des cadres dorés aux Français capables de tenir jusqu’aux fêtes de fin d’année.



Les Français sont également vivement encouragés à disposer une sculpture du buste de Gilles Legendre au-dessus de leur sèche linge pour délaisser celui-ci au profit d’un étendoir. “Les Français qui vendront leur appareil seront récompensés par une ration de pain blanc et deux bûches pour leur pôele” a détaillé la Première Ministre Elisabeth Borne.

Enfin le gouvernement n’exclut pas non plus des mesures punitives à l’encontre des personnes chauffant excessivement leur appartement “Ces derniers seront obligés d’afficher une photo d’Emmanuel Macron en slip de bain sur son jet ski à Marseille dans leur salon et de la contempler cinq longues minutes chaque jour” a menacé Bruno Le Maire en encourageant les Français à partager toutes les informations qu’ils auraient sur des ménages ne respectant pas la règle des 19 degrés.

photo Instragam/Bruno Le Maire