Élisabeth Borne encourage les Français à passer l’hiver dans leur résidence aux Seychelles

Pour montrer aux Français que le gouvernement n’était pas déconnecté des réalités des Français, le gouvernement a précisé avoir demandé aux entreprises de faire preuve de souplesse quant au télétravail. “Nous savons que certains employeurs sont réticents à laisser partir leurs employés plusieurs mois dans leur maisons de vacances à Papeete à cause de la bande passante, c’est pourquoi nous fournirons des clés 4G à ceux qui le souhaitent.”

Pour les Français disposés à partir dans leur triplex à l’île Maurice ou à Madagascar, Elisabeth Borne a émis une liste de recommandations : “Quoiqu’à l’étranger, nous invitons ces Français à dépenser le moins d’énergie possible. Par exemple en n’utilisant leur jacuzzi que les weekends, en portant un pull en cachemire lorsque souffle un vent frais sur l’Océan Indien et si possible en n’allumant jamais plus de deux télés écrans plats en même temps.”

Réguler l’utilisation de la Ferrari selon les occasions ?

Ce n’est pas tout. Afin de limiter au maximum la consommation d’énergie, le gouvernement n’exclut pas non plus de réguler l’utilisation de la voiture des foyers les plus modestes. “Par exemple en leur demandant de n’utiliser leur Ferrari que pour les grandes occasions comme par exemple pour se rendre aux courses à Longchamp ou en weekend à Deauville.”