Réforme des Retraites – Emmanuel Macron favorable à l’avancement de plusieurs années de l’âge de la mort

Travailler plus ou vivre moins ? Voilà le dilemme sur lequel planchent en ce moment Emmanuel Macron et Olivier Dussopt. Selon leur entourage, les deux hommes seraient de plus en plus convaincus par la deuxième solution, une idée, directement tirée d’une étude publiée par plusieurs scientifiques syriens selon laquelle un mort coûterait seize fois moins cher au contribuable qu’un retraité. Outre les quelques milliards d’économie envisagés, l’ajustement de l’âge de la mort permettrait de préserver le système de retraite sans avoir à entamer un bras de fer social avec les syndicats.

Pour de nombreux médecins, l’importance du calcul de l’âge légal de la mort reste aujourd’hui bien trop souvent sous-évalué en France. « La mort intervient souvent trop tard, à un moment où les conditions de santé de sont déjà largement dégradées » explique le docteur Paidre, directeur du service en gériatrie de l’hôpital Fernand-Widal à Paris.

Olivier Dussopt a nommé en toute discrétion Gérard Larcher à la tête d’un groupe de travail afin de travailler sur la mise en place de critères de pénibilité de la vie afin de trouver une grille de calcul juste pour évaluer au mieux l’âge de la mort. Selon le ministre, l’objectif annoncé n’est donc pas uniquement économique mais aussi de permettre à chaque Français de mieux profiter de la mort.