Bruno Le Maire montre encore l’exemple en arrivant au Conseil des ministres en chiens de traîneau

C’est sous les ovations de ses collègues que le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, est arrivé en Conseil des ministres en chiens de traîneau, revêtu d’un passe-montagne, de moufles, d’après-ski et d’un manteau en peau de phoque. Exemplaire, il avait apporté avec lui un chandelier pour éviter d’utiliser l’électricité. Au cours de la réunion, il a insisté pour ne pas mettre le chauffage et distribué à chacun de ses collègues un plaid. Il a ensuite appelé les Français, surtout en cette période de pénurie d’essence, à faire preuve de responsabilité et de sobriété en privilégiant les déplacements à cheval.

Parfait sur toute la ligne

N’écoutant que son courage et suivant la voie de Gilles Le Gendre, il a fait la vaisselle à la main après la collation de fin de réunion, annonçant fièrement que désormais il n’utiliserait plus de sèche-cheveux mais se sècherait les cheveux « à la main ».

Approché à la fin de la réunion par un membre de notre rédaction, il lui a laissé son numéro de Tam-Tam, l’assurant qu’il le rappellerait « sous peu d’une cabine téléphonique ». Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse.