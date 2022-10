Pour gagner plus, Pap Ndiaye conseille aux enseignants de changer de métier

« Je suis fier d’enfin pouvoir annoncer au corps professoral avoir débloqué un moyen d’augmenter leur niveau de vie : changer de métier. C’est pourquoi, je vais mettre tous les moyens de l’Éducation Nationale pour aider les enseignants à changer de voie au plus vite » a annoncé le Ministre de l’Éducation, Pap Ndiaye.

« Soyons réalistes, un professeur ne gagnera jamais bien sa vie en enseignant. On est déjà pas capable de leur offrir du matériel, des crayons, du papier, de l’encre, du chauffage dans les classes, des ordinateurs… Alors un bon salaire… Oh ça serait la meilleure ! » poursuit le ministre dans un éclat de rire.

Mélodie, membre du syndicat SNES-FSU, juge cette mesure pas suffisante : « Une fois de plus le ministère se fiche de nous ! Ces réorientations vont prendre plusieurs mois et entre-temps rien ne va changer. Nous réclamons non pas une hausse du salaire de professeur, mais de recevoir également les autres salaires des autres professions que nous sommes amenés à exercer, à savoir éducateurs, surveillants de garderie, infirmiers et assistant social ».

capture d’écran RTL