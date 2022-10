Affaibli par des affaires judiciaires, Jean-Christophe Lagarde quitte l’UDI pour entrer au gouvernement

Voilà plusieurs mois qu’il avait tapé dans l’œil du président de la République. Jean-Christophe Lagarde devrait prochainement faire son entrée au gouvernement en récompense de ses derniers démêlés avec la justice. Pour l’Elysée, Jean-Christophe Lagarde a aujourd’hui un bagage judiciaire suffisant lui permettant d’avoir sa place autour de la table du conseil des ministres. Selon son entourage, il récolte les fruits mérités de tous les efforts fournis ces dernières années pour multiplier les délits et se retrouver empêtré dans plusieurs affaires judiciaires.

« Attribution illégale de marché publics, soupçons d’emploi fictif ou encore détention illégale d’armes à feu, Jean-Christophe Lagarde prouve qu’il a aujourd’hui le background pour intégrer le gouvernement » déclarait ce matin à la presse le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.

L’ancien président de l’UDI a accueilli la nouvelle de sa nomination avec honneur et humilité. « Je me sens tout petit aux côtés d’un Alexis Kohler ou d’un Eric Dupont-Moretti qui brillent dans ce gouvernement par leurs récentes mises en examen » a-t-il tweeté dans la journée. L’homme politique a également exprimé son désir de faire honneur à la République et ne cache pas son souhait de se retrouver prochainement en garde à vue ou condamné à de la prison ferme pour consolider son poste.

