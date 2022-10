Les députés autorisés à venir avec des jeux de société les jours de 49.3

La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, vient d’annoncer qu’en cas d’utilisation de l’article 49.3 par le gouvernement, les députés auront désormais le droit de sortir des jeux de société pendant une séance. Une nouvelle accueillie favorablement par la majorité des députés qui n’avaient pas manqué de manifester leur ennui lors de la séance du 19 octobre en se lançant dans un baccalauréat géant pour s’occuper. « C’est un peu comme les derniers jours d’école, on a plus envie de s’amuser entre nous plutôt que de suivre les débats » déclarait ce jour-là François Ruffin, une boîte de Docteur Maboul sous le bras, dans les couloirs du palais Bourbon.

Élue au perchoir de l’Assemblée depuis le 28 juin dernier, Yaël Braun-Pivet explique une décision visant à éviter tout absentéisme les jours de 49.3 et à maintenir un climat propice aux débats. « Le règlement oblige les députés à être présents lors de chaque séance. Il était donc indispensable de leur trouver une occupation pour ne pas déranger les discussions entre les membres du gouvernement présents » a-t-elle expliqué.

Si l’ambiance semble plus détendue, elle reste cependant peu propice aux rapprochements entre les différents groupes composant l’hémicycle. Parmi les jeux les plus plébiscités, on retrouve La Bonne Paye et le Monopoly chez les députés de la majorité ou un Qui Est-Ce version non-genrée chez la NUPES. Du côté de la droite, c’est un Cluedo revisité « édition immigration » qui semble avoir la préférence des députés LR et RN.

Image par David Mark de Pixabay