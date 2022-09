Pour combattre les stéréotypes de genre, Pap Ndiaye promet que les enseignants hommes seront aussi mal payés que les femmes

Soucieux de combattre les stéréotypes de genre à l’école, le Ministre de l’éducation Pap Ndiaye a fait une grande annonce dans laquelle il promet une parfaite égalité hommes-femmes : « Je suis fier de porter la grande réforme de ce nouveau quinquennat, faire que les enseignants hommes soient aussi mal payés que les femmes ! C’est ma priorité de faire rimer école et progressisme ».

La nouvelle a provoqué de vives réactions parmi le corps professoral, comme nous le confirme Annabelle, 32 ans, membre du syndicat des enseignants SNES : « C’est une immense avancée pour notre profession. On voyait trop d’hommes flamber avec des vêtements Celio, des souliers La Halle aux chaussures ou même en train de rouler en Twingo d’occasion. Au moins là, on est tous sur un pied d’égalité ».

Sophie, une jeune enseignante de 27 ans, est aux anges depuis l’annonce de Pap Ndiaye : « On était égaux sur le nombre de burn out, de dépressions et de suicides, c’était normal de l’être financièrement ! Et puis franchement, en salle des profs, ça fait plus d’histoires en commun à se raconter. Comme les mois où on ne peut pas payer notre loyer, ni inviter notre conjoint au resto… On peut même se partager les bons plans de petits boulots à faire après les cours pour arrondir les fins de mois ! D’ailleurs je vous laisse je dois sauter sur mon vélo, j’ai un bò bún à livrer » s’exclame Sophie.