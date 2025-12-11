Société
Le “distributeur healthy, gratuit et équitable” était en fait un robinet
Montreuil – Scandale pour le bar éphémère “Le Crusoé” qui servait en réalité de l’eau du robinet non filtrée à ses clients. Reportage.
C’est un sentiment de sidération qui règne parmi les fidèles du bar éphémère “Le Crusoé” à Paris. Connu pour proposer depuis trois semaines les « meilleurs poke bowls déstructurés”, “Tatakis de tofu fumé” et “brunchs conscients à 76 euros” de la capitale, une enquête vient de révéler que le “distributeur healthy, gratuit et équitable” mis à disposition des clients n’était en réalité qu’un simple robinet. “On nous a présenté le concept comme une interaction consciente avec une valve 100% artisanale dans un cadre inclusif et bienveillant permettant de verser un biofluide détox et minimaliste dans un green mug éco-friendly pour générer une expérience sensorielle, nomade et naturelle. Comment aurait pu-t-on savoir que c’était une arnaque ?” raconte scandalisé Léandre, 22 ans, en jetant un regard noir à son verre d’eau.
Contacté par notre rédaction, Ludovic Potzek dit “Fanfan” minimise les faits. “Présenter ce concept comme un simple robinet me paraît malhonnête dans la mesure où nous proposons également différents toppings à rajouter : des “frozen cubes”, “des ice blocks” et même des “chill dices”” explique-t-il en montrant toute une gamme de glaçons soigneusement conservés dans des bacs. “De plus, plusieurs célébrités sont déjà venues boire leur “watery shot” chez nous et sont reparties ravies à l’image de Vianney, Roman Doduik ou César le Berger Australien de Candice Renoir.” poursuit-il des étoiles plein les yeux.
Suite à ce scandale, le bar éphémère a définitivement fermé ses portes et ce pour une durée indéterminée. Une décision “injuste” pour plusieurs clients à l’image de Ézéchiel, 29 ans, déçu de ne plus pouvoir commander son petit “hard & crispy nature”, un mets très prisé des habitués qui, après enquête, ne serait en réalité qu’un croûton de baguette rassie posé dans un ramequin.
