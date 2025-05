Grâce à la méditation, il reste exécrable mais en pleine conscience

“Bonjour, et félicitations hein ! Ah vous n’êtes pas enceinte ? Vous êtes sûre ? Bon…” C’est par ces mots que Pierrick Bichon a accueilli notre journaliste dans le cadre de notre interview. Alors qu’il est décrit par ses collègues comme un type odieux, ce chef de projet marketing de 42 ans nous explique comment la méditation a changé son quotidien : “Avant je méprisais mes collègues sans vraiment réfléchir, c’était plus de l’habitude qu’autre chose… Mais aujourd’hui, quand je rabaisse quelqu’un, je le fais consciemment, en respirant profondément, et ça me fait me sentir vraiment vivant”.

Depuis qu’il a croisé une pub pour l’application Petit Bambou il y a 6 mois, Pierrick pratique quotidiennement la méditation, et son entourage le ressent “C’est vrai qu’il avait souvent l’air triste avant, et on se disait que c’était sûrement pour ça qu’il était aussi désagréable… Mais en fait, ce qui le rendait triste, c’était la culpabilité d’être un enfoiré. Maintenant qu’il est passé outre, il insulte tout le monde, mais en souriant. On sent qu’il est vraiment épanoui aujourd’hui” nous explique sa soeur avant de fondre en larmes.

Des projets professionnels réjouissants

En tant que Start-upper confirmé, Pierrick sent qu’il y a un business à développer autour de cette spiritualité adaptée au mépris et à la misanthropie : “Déjà, j’ai commencé à écrire un bouquin qui s’appellera « Comment faire chialer sa femme et ses gosses juste pour le kif », et puis là je bosse aussi sur une appli qui sera dédiée à ce que j’ai appelé la méditation haineuse qui s’appellera « Détestation en pleine conscience », donc comme vous le comprenez moi j’ai du boulot là en fait… Donc si vous pouviez prendre votre manteau couleur fiente de pigeon, votre haleine de déchetterie, et vos questions de collégien, et vous tirer de chez moi, ça serait pas mal… Oh bordel ce que ça fait du bien…” a-t-il conclu avant de nous cracher au visage et de nous expulser de son domicile.

Photo : Pexels