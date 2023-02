Saint-Valentin : les écologistes dénoncent le gaspillage annuel de milliers de tonnes de « je t’aime »

La secrétaire nationale d’Europe Écologie-Les Verts, Marine Tondelier, a profité des États généraux du parti, lancés le 9 février, pour prendre la parole sur ce sujet et rappeler que les « je t’aime » sont « particulièrement difficiles à recycler car constitués essentiellement de sentiments éphémères et très artificiels, sans aucun matériau naturel. » Selon une étude parue en janvier et menée par des sexologues et des scientifiques allemands à partir d’un échantillon représentatif de 2000 déclarations d’amour prononcées le soir du 14 février, le contenu de ces « je t’aime » est loin d’être rassurant pour l’avenir de la planète. En moyenne, il serait composé à 6% seulement de sentiments réels, à 31% d’envie de faire l’amour et à 63% de « si ça se trouve, comme ça elle va me laisser regarder le PSG. »

Une immense pollution

La numéro un des écologistes a également rappelé qu’en plus des « je t’aime », ce sont des milliers de bagues qui finissent à la poubelle chaque année. Selon la même étude, l’espérance de vie d’une bague offerte à la Saint-Valentin sur un annulaire serait en moyenne de 11 jours et 2 minutes, soit très exactement 11 jours de plus que la durée de votre coït ce soir-là. Pour conclure, Marine Tondelier a également dénoncé « toutes les copulations énergivores générées par la Saint-Valentin », dont beaucoup pourraient être évitées puisque dans 70% des cas les couples se séparent le lendemain matin, quand l’un des deux découvre au domicile de son partenaire, alors qu’il s’apprête à prendre un café, une tasse « La République En Marche ».

photo : Crédits :new look casting