Elle continue de donner l’âge de son enfant en mois alors qu’il a 7 ans

C’est l’histoire de Cécile, une jeune maman très active sur les réseaux sociaux : entre son travail, sa vie de famille et sa communauté, ses journées sont bien remplies. Comme beaucoup de parents, elle a commencé à parler de l’âge de son enfant en mois : « Quand ils sont petits chaque mois apporte son lot de nouveautés : le sommeil, les dents, la marche etc. J’ai juste continué car même à 84 mois et demi ça reste mon bébé. »

Bien que critiqué par leurs proches, son mari la soutient : « J’ai mis neuf mois à comprendre comment compter les semaines de grossesse donc à la naissance quand on m’a dit qu’il fallait compter en mois, ça m’a paru plus simple. »

Selon un sondage IPSOS, 26% des parents continueraient de compter secrètement l’âge de leurs enfants en mois après 2 ans. Un chiffre en baisse depuis quelques semaines que les scientifiques expliquent par la tendance actuelle à tout compter en trimestres.

Créditsphoto :xavierarnau