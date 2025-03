Il retombe amoureux de sa femme le jour où sa maîtresse le quitte

Selon la célèbre chanson, « l’amour est enfant de bohème, il n’a jamais jamais connu de loi ». Steven ne saurait mieux dire. A deux doigts de briser son couple de plus de quinze ans et de faire voler en éclat sa famille et ses deux enfants, il n’a dû son salut qu’à un retour aussi intense qu’inattendu de ses sentiments. « C’est fou, et dire que j’avais échafaudé tout un tas de projets. Ça me paraît complètement délirant à l’instant où je vous parle » confie-t-il. Il ajoute, des étoiles dans les yeux : « Les sentiments sont vraiment imprévisibles. J’avais prévu de la quitter à la fin de la semaine et du jour au lendemain je retombe amoureux d’elle. C’est beau, quand même, l’amour. »

Coup de dés

Le trentenaire est particulièrement chanceux car sa maîtresse venait de lui annoncer quelques heures auparavant qu’elle le quittait pour un autre homme. Steven reconnaît que « ça s’est bien goupillé » avant d’ajouter : « L’amour ne se commande pas, ça s’en va et ça revient, c’est fait de tout petits riens, ça se chante, ça se danse, et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. » La Providence semble décidément être de son côté puisque Steven avait commencé à éprouver des sentiments pour son actuelle épouse le jour précis où son ex avait rompu avec lui. Il conclut : « J’ai l’impression que tout était écrit. Notre amour est insubmersible. »