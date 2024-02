Saint Valentin – Il lui reste encore 364 jours pour s’y prendre au dernier moment

Comme chaque année, le 14 février sonne le jour béni de la Saint Valentin : dîner aux chandelles, chocolats Jeff de Bruges, escapade romantique sur la capitale, un programme idéal que Yoann Le Gall, 28 ans, aurait adoré prévoir pour sa compagne s’il n’avait complètement zappé la date. “Je sais que ça revient chaque année mais je sais pas j’imprime pas.” déplore-t-il les bras ballants, totalement déconfit, avant d’ajouter « Bon en même temps la Saint Valentin c’est une fête commerciale et grâce à l’argent que j’économise en oubliant de la fêter, je peux tout réinvestir dans le Black Friday ».

Pour ne pas perdre la face, Yoann a néanmoins opté pour un plan B de dernière minute : réservation express d’une table pour deux au Flunch de Villetaneuse pour déguster une salade de croûtons à 8€50 et un mi-cuit trop cuit. À la place des fleurs, des boules anti-mites parfum lavande glanées en urgence chez Aldi et enfin, 2 billets pour aller voir Loïc Cazeres, un artiste contemporain qui hurle l’annuaire pendant 6 heures debout sur une escalope. “J’ai bien vu dans ses yeux qu’elle s’attendait à mieux” nous confie-t-il, dépité. “Mais cette fois, ça va changer. Il me reste encore 364 jours pour lui offrir la plus belle Saint Valentin possible et ça, il est pas question de l’oublier” conclut-il, avant de noter frénétiquement sur un post-it : “Penser à ne pas oublier de me souvenir que le 14 Février je dois me rappeler d’un truc à absolument mémoriser”.

Un an de battement qui devrait lui permettre de voir venir l’échéance et lui laisser suffisamment de temps pour trouver de magnifiques fleurs, du délicieux chocolat et une nouvelle copine.