Oudéa Castéra se dit prête à présenter des excuses publiques mais uniquement en privé

“Je tenais aujourd’hui à m’excuser publiquement devant tous les Français” a déclaré ce lundi Amélie Oudéa-Castéra face à son mari, son fils, son chien et sa cheminée. “J’ai fait une erreur et je suis prête à en assumer les conséquences” poursuit-elle, avant de se resservir 3 cuillères de lentilles et 1 filet de sole. “L’école publique a des difficultés mais je ferai tout pour redresser la barre et vous montrer à vous, les français, que ce débat Public-Privé n’a pas lieu d’être” conclut-elle, avant de passer un coup d’éponge sur la table et d’arroser son ficus.

Ces propos, filmés avec son propre smartphone, ont immédiatement été diffusés sur la télé de son salon à une heure de grande écoute. Une démarche plutôt bien accueillie par les français : “Je la trouve courageuse.” nous confie son fils, 15 ans et demi, présent lors de l’événement. “Elle est restée stoïque, droite dans ses mocassins à gland. Je pense que c’est ce qu’il fallait pour calmer la polémique et pour qu’on arrête enfin de penser que l’école Stanislas est une école de bourges” conclut-il avant d’insulter en latin Ernesta, la bonne, pour avoir rangé son maillet de croquet avec les ronds de serviette.

Un premier pas vers une réconciliation public/privé qui semble en inspirer plus d’un puisqu’en signe d’apaisement le collège Stanislas se dit prêt à se rebaptiser « Collège Freddy-Brandon Jr. ».