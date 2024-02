Russie : Alexeï Navalny condamné à 20 ans d’emprisonnement supplémentaire pour s’être évadé en décédant

« Une fois de plus Navalny a montré qu’il n’avait qu’un but : échapper à la justice par tous les moyens mais nous l’avons rattrapé et jugé » a commenté le juge russe au moment de délivrer sa sentence devant son corps. « Il est inadmissible que certains se pensent au-dessus des lois russes parce qu’il serait mort, à l’état de cadavre », a en outre critiqué un des porte-parole du Kremlin, n’hésitant pas à affirmer que l’âme de Navalny serait déjà passée à l’Ouest via une filière clandestine d’opposants politiques décédés.