Pour montrer son ouverture d’esprit, la Russie envoie 30 000 homosexuels sur le front ukrainien

« On est au 21eme siècle ! Il est inconcevable qu’on autorise les hétérosexuels à mourir violemment sous les bombes pour une cause qui les dépasse et pas les homosexuels ! » a déclaré ce matin hors de lui Vladimir Poutine lors d’une conférence de presse, en tapant du poing sur la table. “Voilà pourquoi j’ai décidé de faire un geste et d’annoncer le déploiement exceptionnel de plus de 30 000 personnes LGBT en Ukraine.” poursuit-il. “Cela permettra de faire de la place parmi les troupes ennemies tout en faisant de la place dans nos prisons.”

Une initiative unique dans l’histoire de la Russie que le gouvernement de Vladimir Poutine a souhaité encadrer avec soin. Ainsi, chaque recrue recevra un équipement spécialement conçu pour l’occasion : gilets pare-balles en rotin, casques en dentelle et un pistolet à eau longue portée. Les treillis se verront également affublés de deux grosses enceintes de 4500 watts dans le dos, diffusant en continu et à plein volume des chansons de Lady Gaga et le dernier album de Taylor Swift. Enfin, des néons d’une rare intensité présents sur les casques, armes, et plastrons, projetteront en permanence une vive lumière arc-en-ciel sur l’ensemble des combattants.

“Être gay est une fierté et ce n’est pas parce qu’on est sur un champ de bataille que l’on doit encore se cacher. Bien au contraire !” a déclaré Sergueï Choïgou, ministre des armées russes. Puis d’ajouter : “En clair, notre mission est simple : rendre enfin les minorités plus visibles… En particulier sur le front.”

Une initiative inclusive qui semble en inspirer plus d’un puisque la Chine vient de renouveler son ambition de dépasser la Russie dans la conquête de l’espace en s’engageant à envoyer 10 000 Ouïghours en orbite d’ici 2030.