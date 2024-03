Gaza – Pour aider la population l’armée américaine largue plusieurs milliers de cercueils

Cinq avions de l’armée américaine ont procédé ce matin au largage de cercueils à proximité du camp de réfugiés dAl-Chati. Une opération menée conjointement avec l’armée jordanienne qui a procédé de son côté à la livraison de sacs mortuaires près de la ville de Rafah.

« Nous ne pouvons pas rester insensibles face à une telle crise humanitaire » a déclaré le général Kurilla, responsable des opérations au Moyen-Orient. Pour le chef du CENTCOM, la crise humanitaire à Gaza est totale. « Plus d’un Gazaoui sur dix n’a pas les moyens de pouvoir enterrer dignement un proche, puisqu’il est lui-même mort ou blessé ».

L’armée américaine s’est également félicitée du largage de plusieurs centaines de tonnes de matériel pour aider les habitants de Gaza. « Des kits d’une remarquable efficacité permettant la construction en moins de 24 heures d’un cimetière de fortune opérationnel pouvant accueillir jusqu’à mille personnes par jour » selon le général Kurillo.

Malgré l’effort américain, l’aide reste encore insuffisante. Selon le porte-parole de la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden s’entretient régulièrement sur ce sujet avec son homologue israélien pour lui demander de réduire l’intensité des massacres à Gaza. Des discussions toujours en cours alors l’armée américaine prépare une nouvelle opération humanitaire avec le largage, prévu dans les prochains jours, de plusieurs stocks de CD We Are The World sur Gaza.