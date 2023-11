Pôle Emploi va proposer 5000 postes de médiateurs dans la bande de Gaza

« On est ouverts à tous types de profils. Les débutants comme les confirmés, les jeunes comme les séniors ! » explique avec enthousiasme Muriel Perrin, chargée de l’opération « L’important c’est d’aimer », lancée par le Ministère du Travail. « Le travail du médiateur social consiste à renouer une communication, un espace d’écoute et de dialogue, entre des personnes en conflit. C’est le cas chez ces israéliens et ces palestiniens qui ne s’entendent plus depuis des années ! Personne n’y avait pensé avant mais si les médiateurs réussissent à réconcilier des voisins qui se crêpent le chignon, pourquoi pas ces deux peuples ? »

Les candidats devront passer un entretien téléphonique de 5 minutes avec un recruteur, qui évaluera s’ils sont aptes à garder leur sang-froid en cas de bombardement. S’ils sont reçus, ils seront déployés la semaine suivante dans ce qui reste de la bande de Gaza pour calmer les esprits. Le salaire est basé sur le SMIC mais il y a une part de variable : « Il y a un bonus de 10 euros brut par réconciliation effectuée dans la zone. Un bonus non négligeable par les temps qui courent ! » précise Muriel Perrin. « C’est une belle opportunité pour les chômeurs qui souhaitent se réinsérer dans la société. Et puis, c’est un job au soleil ! ». Si tout se passe comme prévu, le conflit israélo-palestinien devrait se régler avant le printemps de l’année prochaine.