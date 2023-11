Pour repousser les punaises dans le métro, Valérie Pécresse propose d’augmenter de 15 euros le Passe Navigo

Sur les lignes les plus concernées comme la 8 et la 13, Valérie Pécresse a également annoncé que la RATP débloquerait en urgence 300 joueurs d’accordéon supplémentaires pour jouer des reprises de Despacito, ces dernières étant réputées pour faire fuir les puces de lit. “Elles ne supportent pas le reggaeton, en revanche elles sont férues de variété française et de drum’n bass.” suppute un expert.

Si malgré tout la situation continuait à s’envenimer, la Présidente de la région n’exclut des mesures encore plus drastiques comme ajouter des flaques d’urines dans la plupart des couloirs de Châtelet et tripler le nombre de malaises voyageurs sur la ligne 4. “On pourrait aussi prolonger la fermeture de la ligne 11 le soir jusqu’en 2027 mais avec un peu de chance on ne sera pas obligés d’en arriver là.”

Si Valérie Pécresse est optimiste, force est de constater que les punaises de lit s’adaptent à leur environnement souterrain et sont de plus en plus résistantes. “Malgré la hausse du tarif, on voit certaines sauter par dessus le tourniquet ou se coller à certains passagers pour passer” détaille un expert inquiet. Fort de ce constat, l’amende en cas de contrôle pourrait passer à 3 millions d’euros d’ici la fin du mois.