Le secret des couples qui durent serait de dire du mal des autres couples

Les couples heureux qui restent unis pendant des décennies fascinent, mais leur secret vient d’être dévoilé par des chercheurs en psychologie de l’université américaine de Stanford. En effet, leur étude, effectuée sur plus de 2000 couples de longue durée et épanouis, a permis de déterminer que pour qu’un couple dure le plus longtemps possible, il faut impérativement qu’il dise du mal des autres couples de son entourage : collègues, amis, famille, aucun ne doit être épargné.