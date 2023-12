Pénurie de médicaments – Le gouvernement recommande de mettre une gousse d’ail sous son oreiller

C’est dans un communiqué officiel du ministère de la Santé que le ministre Aurélien Rousseau a conseillé aux Français de privilégier les « remèdes de grand-mère » pour surmonter la pénurie de médicaments. Mais un autre communiqué a été envoyé aux pharmacies, comme nous le raconte François, pharmacien du Ve arrondissement de Paris : « J’ai halluciné ! C’est marqué noir sur blanc qu’on doit conseiller aux clients, à qui on ne peut pas fournir de l’Amoxicilline et du Paracétamol, de mettre une gousse d’ail sous leur oreiller ! ».

Des consignes du ministère qui mettent Samantha, DRH de 42 ans, en colère : « J’ai eu un début d’appendicite et on m’a dit de boire de l’eau chaude avec du citron, de la cannelle, du curcuma et de manger une cuillère de miel. J’ai fait confiance… et j’ai terminé à l’hôpital ! J’ai failli y passer ! » soupire la jeune femme en croquant dans une badiane : « On m’a donné ça contre les maux de ventre ».

Du côté du ministère, on se refuse à tout commentaire. Cependant, une source anonyme, proche du ministre Rousseau, nous confie qu’un budget va être débloqué pour pallier les ruptures de stock en envoyant des guérisseurs et marabouts dans les pharmacies.

