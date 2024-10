En réponse aux critiques grandissantes sur l’inaction climatique du gouvernement, la ministre de la transition écologique Agnès Pannier-Runacher a dévoilé ce matin une mesure forte : “Pour chaque promesse non tenue, je planterai moi-même un arbre pour compenser mon oubli.” Une promesse audacieuse venant redonner un peu d’espoir face au réchauffement climatique. “Entre le manque de budget alloué à l’écologie, la puissance des lobbys et mon intérêt limité pour la cause, je peux vous assurer qu’on devrait doubler la taille du bois de Vincennes en moins de 45 jours”, a-t-elle ajouté avec ferveur, avant de sauter à pieds joints dans un jet pour rejoindre le 11ème arrondissement.

Interrogée sur le nombre de promesses qu’elle prévoit de ne pas tenir, Agnès Pannier-Runacher est restée évasive tout en s’engageant dans un premier temps à réduire de 70% les émissions de CO2 d’ici 2030, de sortir des énergies fossiles d’ici janvier, et de reboucher le trou de la couche d’ozone avant mardi. 3 mesures capitales qui devraient faire du bien à la planète en lui offrant simultanément 2 troènes et un épicéa supplémentaires en plein cœur de la capitale.

Une bouffée d’air frais qui donne de l’espoir pour la santé de notre bonne vieille Terre puisque ce ne sont pas moins de 45 mesures écologiques qu’Agnès Pannier-Runacher ne devrait pas proposer d’ici fin 2025. Un geste fort qui devrait apporter un peu de verdure dans les endroits qui en sont dépourvus, en particulier des palmiers, des cactus et des bambous afin de leur “permettre de survivre plus facilement aux terribles épisodes caniculaires qui s’annoncent”.