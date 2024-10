Michel Barnier promet de n’utiliser le 49.3 que pour rendre hommage à Elisabeth Borne

Maud Brégeon, la porte-parole du gouvernement, avait pourtant annoncé à la sortie du Conseil des ministres du 23 octobre : « La faculté a été donnée au Premier ministre d’utiliser le 49.3 ». Mais Michel Barnier a assuré ce matin au micro de BFM TV qu’il n’en serait rien : « Je le dis et je le répète, je n’utiliserai pas le 49.3. Et si jamais je suis amené à le faire, ce ne sera pas à des fins politiques et il n’y aura aucun passage en force : ce sera uniquement pour rendre hommage à Elisabeth Borne. » Puis d’ajouter : « Ce dont notre pays a besoin, c’est de dialogue démocratique, loin de moi l’idée de mettre de l’huile sur le feu en utilisant un 49.3 arbitraire et autoritaire. Je vous ai compris : mon 49.3 sera glorificateur ou ne sera pas ! »

Des réactions contrastées

Interrogé, Bruno Retailleau s’est montré dithyrambique : « Quel courage ! En ne cédant pas à la facilité, le Premier ministre nous montre la voie, c’est une véritable leçon de démocratie qu’il nous transmet. » Jean-Luc Mélenchon n’a quant à lui pas caché sa colère : « Un 49.3 hommage ? On se fout de nous, pourquoi pas des reconduites aux frontières pour célébrer la mort de Charles Pasqua ? » Marine Le Pen était également outrée : « C’est bien la preuve que nos élites technocratiques de l’intelligentsia ne se préoccupent pas du sort de nos compatriotes.”

Séduit par l’initiative de Michel Barnier, Emmanuel Macron envisagerait de se représenter en 2032 en hommage à François Bayrou.