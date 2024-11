Selon une étude, nous aurions davantage besoin de jours fériés que de Jean-François Copé

Jean-François Copé a déclaré que “nous n’avions pas besoin du 11 novembre”, une citation qui a beaucoup fait réagir. D’autant que dans la suite de cette prise de parole, il s’est également montré plutôt maladroit : “C’est quoi déjà le 11 novembre ? C’est le truc du Bataclan ? La journée de la femme ? Non bah vous voyez si je m’en rappelle pas c’est que c’est pas important !” a déclaré celui qui avait terminé dernier de la primaire des Républicains en 2016.

Intéressés par cette sortie médiatique, des chercheurs du MIT et d’Harvard se sont regroupés pour l’analyser, et les résultats sont probants : “98% des citoyens voient très facilement l’intérêt des jours fériés et 88% trouvent même qu’il n’y en a pas assez. Alors que seuls 2% des citoyens trouvent un intérêt à Jean-François Copé, et une large majorité d’entre eux, l’utiliseraient comme épouvantail dans un jardin, ou punching ball dans une salle de gym”

De nouveaux jours fériés grâce à Jean-François Copé ?

En réponse à l’intervention du maire de Meaux, déjà mis en examen pour abus de confiance, le gouvernement va proposer une nouvelle loi : “A chaque fois que Jean-François Copé dira une énormité alors qu’on ne lui a rien demandé, nous décrèterons un nouveau jour férié”. Une décision appréciée par les Français qui craignent néanmoins que d’ici 2030, chaque année devienne une année sabbatique.