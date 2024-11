Procès du RN : à court d’argument, Marine Le Pen plaide les effets de Mercure en rétrograde

Retards, oublis, incompréhensions…Mercure rétrograde serait la source de nombreux aléas dans nos vies, selon les plus grands astrologues. Et c’est précisément l’argument qu’a avancé Marine le Pen pour expliquer le détournement de près de 7 millions d’euros d’argent public dans l’affaire des assistants du parlement Européen. “Je suis particulièrement sensible aux mouvements des planètes. La dernière fois que Mercure a rétrogradé, j’ai dit à Jordan Bardella qu’elle était vraiment passionnante et bien écrite, son autobiographie”.

Un phénomène astral synonyme de chaos, qui aurait incité Marine Le Pen a jouer un rôle majeur dans cette affaire, selon son avocat. “Quand on sait qu’en plus, à ce moment là, elle avait la Lune en Capricorne, on devrait plutôt se réjouir : les conséquences auraient pu être bien plus grave pour tout le monde !” L’avocat cite notamment Richard Nixon qui avait la Lune en Verseau lors du scandale du Watergate, ou encore le responsable communication qui avait Mercure en rétrograde lorsqu’il a eu l’idée du Lipdub des Jeunes avec l’UMP en 2010.

Refusant tout commentaire sur cette défense de la dernière chance, Marine Le Pen a toutefois suggéré d’annuler le procès pour rendre le verdict à l’aide d’une planche de Ouija.