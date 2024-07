Une casquette nazie se retire des législatives après une photo d’elle en compagnie d’une candidate RN

“C’est une ancienne photo, je ne connais même pas cette personne” a affirmé la casquette nazie de la Waffen SS. “Je suis prise en photo par tellement de gens, franchement, je ne demande pas les bords politiques de chacun” s’est-elle justifiée. La casquette nazie qui était arrivée en tête des élections législatives dans sa circonscription a annoncé qu’elle se désistait finalement. “Je peux comprendre le chagrin de certaines personnes de me voir en si triste compagnie mais je préfère me retirer maintenant plutôt que d’entacher durablement ma propre réputation de magnifique casquette nazie et surtout par respect pour mes électeurs”.