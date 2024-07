Jordan Bardella persuadé d’être poursuivi depuis plusieurs kilomètres par un camion conduit par Marine Tondelier

“Je me rendais à une réunion de campagne pour défendre un de nos candidats accusés de s’être pris en photo avec Cyril Hanouna quand j’ai remarqué ce camion dans mon rétroviseur” a constaté Jordan Bardella. “Il a commencé à me suivre, il me frôlait, il avait une conduite très dangereuse, il a essayé de provoquer un accident” a-t-il raconté lors d’une conférence de presse improvisée dans une station-service au milieu de nulle part. “Je suis persuadé d’avoir vu Marine Tondelier au volant. Elle me poursuit, elle veut son débat” a-t-il répété avant de prendre la fuite à travers champs après avoir cru reconnaître Jean-Luc Mélenchon dans un avion bi-plan s’apprêtant à faire un vol en rase-mottes sur lui.