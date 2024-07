Corrèze – Un candidat NFP accusé d’avoir un jour nommé Manuel Valls comme Premier ministre

Le candidat NFP arrivé en tête au premier tour dans la 1ere circonscription de Corrèze a tenté de se justifier face aux révélations de Médiapart qui affirme selon des sources contradictoires qu’il a bien nommé Manuel Valls au poste de Premier ministre il y a presque dix ans. “C’était il y a longtemps, j’ai changé depuis” assure le candidat qui refuse de retirer sa candidature et qui regrette que des publications anciennes sur les réseaux sociaux soient ainsi exhumées et diffusées. Selon un journaliste de Médiapart, c’est bien ce candidat qui en mars 2014 nomme Manuel Valls Premier ministre, postant même sur les réseaux sociaux à l’époque “Bonne chance à Manuel Valls, mon nouveau Premier ministre en qui j’ai toute confiance”. “C’est bien la preuve qu’il y a eu connivence, voire complicité entre les deux hommes” remarque le site d’investigation.

Plus loin dans l’article, on apprend que le même candidat aurait fait voter la loi Travail, fait passer une loi controversée sur la déchéance de nationalité et nommé l’actuel président de la république comme ministre de l’économie.