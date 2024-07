Législatives – Le candidat RN arrivé en tête au 1er tour était un cône de signalisation avec un graffiti « Dehors les Arabes »

Ce cône est arrivé en tête des suffrages dans sa circonscription avec plus de 34% des voix. “Je le connais bien ce plot, je le vois tous les jours quand j’arrive chez moi. Il signale un nid-de-poule que la municipalité refuse de boucher à cause du diktat européen” explique un sympathisant, avant de nous montrer des photos sur lesquelles Jordan Bardella, président du RN, vient saluer ce cône lors d’une visite. “C’est un plot adorable, toujours à rendre du service, et il a fait une belle campagne électorale” ajoute un autre. Le RN de son côté préférerait dans l’immédiat se distancier des propos du cône qui pourrait dès lors laisser sa place à son suppléant, un abribus sur lequel est écrit “Macron Démission” et “Frexit now”.