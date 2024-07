Marine Tondelier engage le marshal Samuel Gerard pour traquer et retrouver Jordan Bardella

Le policier, connu pour avoir supervisé la traque d’un chirurgien faussement accusé de la mort de sa femme à Chicago et d’un homme soupçonné d’un double meurtre, sait que sa mission s’annonce complexe. “Notre fugitif vient de s’enfuir il y a 90 minutes. La vitesse d’un marcheur moyen d’extrême-droite fuyant un débat démocratique est de 6 km à l’heure. Ce qui nous donne donc un rayon de 9 km. Ce que j’attends de chacun d’entre vous, c’est une fouille très minutieuse de toutes les stations services, résidences, entrepôts, plateaux télé, meetings électoraux, banques et ambassades russes, de cette région. Placez des barrages à 25 km à la ronde. Notre fugitif s’appelle Jordan Bardella” a-t-il déclaré lors d’un point de presse improvisé. Quelques minutes plus tard, le suspect aurait été aperçu à hauteur d’un barrage hydroélectrique. Avant de sauter du haut du barrage, Jordan Bardella aurait supplié un débat avec Mélenchon, ce à quoi Samuel Gérard aurait répondu “J’en ai rien à cirer”.