Pour rester en bonne santé, Jordan Bardella recommande aux étrangers de faire 10 000 pas par jour vers la frontière

“On n’arrête pas de me dire que je suis obsédé par l’immigration. C’est faux. Je suis aussi très attaché à d’autres sujets, comme la santé par exemple” a déclaré Jordan Bardella mercredi soir dans l’émission “Face à BFM”. “Voilà pourquoi, si je suis élu, je ferai en sorte que tous les étrangers puissent prendre soin de leur corps en faisant chaque jour les 10 000 pas minimum recommandés par l’OMS, et ce, vers la frontière !” a-t-il scandé le poing levé face à Gabriel Attal. Puis d’ajouter : “Le cardio aussi c’est important. Voilà pourquoi une milice citoyenne lourdement armée sera également déployée sur l’ensemble du territoire pour motiver les immigrés à dépasser leurs limites en s’enfuyant en petites foulées, en montées de genoux, ou même en talons-fesses. Enfin, des gigantesques murs d’escalades seront construits tout autour de l’Hexagone afin d’offrir aux plus téméraires l’occasion de parfaire leur musculature avant de sortir du pays.”

Pour mener à bien cet aspect “bien-être” de son programme, le RN a également dévoilé le lancement d’une application baptisée “PureRace” à destination des personnes immigrées et des bi-nationaux, permettant à chaque étranger de connaître la distance le séparant de la frontière française et de partager sa “run” sur les réseaux sociaux avec le hashtag #LaFranceTuLaimesOuTuLaQuittesEnForme.

Une application parrainée entre autres par l’influenceur TiboInShape qui s’est déclaré “honoré d’aider la France de ses ancêtres à redevenir énorme et sèche”.

Jordan Bardella s’est également déclaré “particulièrement concerné par l’écologie” et s’est engagé, une fois élu, à ne pas faire jeter d’arabes dans la Seine tant que son eau ne sera pas déclarée 100% potable par les autorités compétentes.