Après BFM Business, lancement de BFM Pierre Palmade

Après avoir très largement exploité le terrible fait divers dans lequel est impliqué l’humoriste, BFM a décidé d’aller plus loin. “Offrir aux téléspectateurs tous les détails les plus sordides sur la vie privée de Pierre Palmade et sur l’affaire en cours 24h/24 « peut-on lire sur le communiqué de la chaîne.

Il s’agira donc d’informer, tout en évitant au maximum les sujets racoleurs comme nous le confirme le directeur des programmes de BFM Pierre Palmade » On va tout déballer certes, mais dans les limites de l’acceptable. On ne dira pas qu’il couchait régulièrement avec son cousin au 40 bis avenue du roule à Neuilly, étage 4, porte droite en sortant de l’ascenseur. Non, on ne le dira pas. »

Le lancement se fera ce soir, à minuit, puisque, Arthus, le rat taupe responsable de la déontologie à l’Arcom, a validé la grille des programmes de la chaîne, qui espère un sujet brûlant pour son ouverture.

“On attend les résultats du test HIV de Pierre, on croise les doigts pour que ce soit positif. Ça ferait une super entrée pour notre premier J.T » nous confie un journaliste.