César 2023 : l’Académie assure que des femmes seront présentes pour servir les petits fours

L’Académie ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et songerait même à créer un atelier repassage auquel pourront participer les réalisatrices boudées par l’académie. “Quel plus grand honneur que de nettoyer à sec le smoking de Tahar Rahim !” s’enthousiasme un producteur avant de demander un café à sa stagiaire.

Conscients que la créativité des femmes du métier doit également être valorisée, les organisateurs ont également songé à afficher les meilleurs pitchs de film sur le frigo de l’Olympia. “Les femmes pourront ainsi les admirer et les commenter entre elles lorsqu’elles iront chercher des hors-d’œuvres et des coupes de champagne pour les producteurs et acteurs” poursuit un des organisateurs.

Ce n’est pas la première fois que l’Académie doit prendre des mesures drastiques après qu’on lui a reproché son manque de diversité. En 2018 au lendemain de #metoo, l’Académie avait ainsi déjà songé à créer une catégorie “meilleur agresseur ». “Pour mettre en lumière les violences subies par les femmes !” nous explique le même producteur avant de commander un autre café à sa stagiaire et de s’apercevoir qu’il s’agissait en réalité de Rebecca Zlotowski.

Image par Andreas Glöckner de Pixabay