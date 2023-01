Le nouveau film primé à Sundance parlera de deux américains moyens un peu perdus sur fond de musique folk

L’histoire porte sur les pérégrinations d’Amy, étudiante à Berkeley, de retour dans sa ville natale de Sacramento après avoir abandonné ses études pour des raisons inconnues. Elle y fera la rencontre de Chuck, employé d’une station service et ancien alcoolique, qui tente de reprendre sa vie en main après un divorce houleux durant lequel son ex-femme a obtenu la garde de sa fille. Ces deux marginaux se lieront d’amitié le temps d’un été.

Déjà ovationné par la critique outre-Atlantique, le film rencontre aussi un succès d’estime auprès de la presse spécialisée française. Télérama parle d’une “magnifique fresque de l’Amérique des déclassés”, Libération d’un “petit bijou d’écriture et d’interprétation” tandis que Le Monde salue “un film pur, d’une vibrante humanité”. “On avait pas autant pleuré depuis Walk Along The Shore” titre pour sa part Libération, faisant allusion à un autre film primé à Sundance.

La sortie d’”Amy & the Lighthouse” est prévue pour le 23 mars en France. Le film devrait être distribué dans trois cinémas – la Filmothèque du quartier Latin à Paris, l’UGC Danton à Paris et le George Méliès à Montreuil – et devrait rester environ une semaine à l’affiche, espèrent les distributeurs.