Inflation – La série « Dix pour cent » rebaptisée « Vingt-cinq pour cent »

Dans les prochains jours, la célèbre série « Dix pour cent » va ainsi changer de nom pour s’adapter au nouveau monde économique qu’affrontent les Français. Pour les rediffusions à venir et la possible 5e saison, la série sera ainsi rebaptisée « Vingt-cinq pour cent ». Ainsi, les célèbres agents mis en scène vont voir leurs revenus ajuster avec la hausse de l’inflation. « Ce n’était plus réaliste du tout, ça ne reflète plus la réalité » s’alarme un des créateurs de la série. « De plus, pour la 5e saison, nous allons montrer les comédiens qui vont devoir lutter pour subvenir à leur besoin ». Les créateurs annoncent en outre des développements bien plus dramatiques pour leurs personnages comme par exemple devoir cachetonner dans un film avec la bande à Fifi ou être en guest dans « Scènes de ménages ».