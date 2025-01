Guillaume Canet prépare une trilogie de biopic sur Guillaume Canet

“Quand on a la chance de tomber sur un sujet aussi fascinant, il ne faut pas le lâcher” déclarait l’acteur en parlant de lui. Après son film Rock’n’roll qui parle de sa propre histoire, Guillaume Canet a eu envie de raconter tout le reste de sa vie dans une trilogie : “Quand je dis une trilogie, évidemment ce n’est pas encore certain ! On va commencer par une trilogie, et peut-être que comme dans Star Wars, on va se rendre compte que la puissance de l’histoire nécessite 6 autres épisodes, et des spin-off” nous confiait l’artiste multicasquettes.

Au courant des critiques qui pourraient lui reprocher que ce projet soit un égo-trip, où c’est juste lui qui veut parler de lui, il a trouvé la parade : “Est-ce qu’on a reproché à Léonard de Vinci ou à Van Gogh de faire un autoportrait ? Bah pour moi c’est pareil. Même quand on est très curieux, cultivé, qu’on s’intéresse à tout, et qu’on sait tout, à un moment donné, le sujet qu’on connaît le mieux, ça reste nous-même. Et quand on a la chance d’être un immense artiste, qui de mieux que nous-même pour parler de nous-même ? Je pense que beaucoup de gens n’auront pas compris cette phrase, car seuls les esprits vraiment brillants peuvent la saisir… ”.

D’autres projets personnels à venir

Si certains peuvent penser qu’une trilogie de biopic pourrait marquer le point culminant de projets dans lesquels Guillaume Canet parle de Guillaume Canet, lui ne compte pas s’arrêter là : “La suite, c’est une série documentaire qui va me suivre pendant toute l’écriture de la trilogie, puis un long métrage de fiction cette fois qui va nous faire revivre tout le making-of du tournage de la trilogie des biopics. Et je pense que je ne conclurai pas un autoportrait en peinture, c’est certainement ce qu’auraient voulu pour moi De Vinci, Van Gogh et tous les artistes de ma stature…”

