20 ans plus tard, il comprend enfin une scène de Mulholland Drive

Depuis le premier visionnage du film en 2001 au cinéma, Nolan n’avait revu le long-métrage de David Lynch que 98 fois, et c’est en le passant à l’envers et en accéléré que tout s’est illuminé. « Je crois vraiment que j’ai compris quelque chose à une scène » s’enthousiasme le quadragénaire avant d’expliquer : « En fait, la clé dans ce film, J’ai l’impression, c’est que parfois le rêve se mélange à la réalité et que tout n’a pas forcément un sens précis. » Puis d’ajouter : « J’ai compris également que Mulholland Drive est le nom d’un lieu. Je sens que le film n’aura bientôt plus aucun secret pour moi pour peu que je le visionne encore une bonne centaine de fois. »

Le début de quelque chose

Tout à son bonheur soudain, le quadragénaire est intarissable et cherche tous les moyens possibles pour creuser cette première piste qui laisse entrevoir de nouveaux horizons : « Un ami m’a dit que si on regardait “Blue Velvet” juste avant et “Lost Highway” juste après on ne comprenait pas davantage mais on se sentait moins bête de ne rien comprendre. » Il conclut : « J’essaierai peut-être plus tard, là j’en suis à la saison 3 de “Twin Peaks” mais je vais sans doute recommencer depuis le début parce que y a trop de choses que je pige pas du tout. »

Photo Pixels