Le PSG prolonge Luis Enrique de deux éliminations supplémentaires en 1/8e de finale de Ligue des champions

« L’entraîneur est vraiment à l’image du PSG : pas complètement ridicule mais capable de perdre n’importe quel match de Coupe d’Europe dès qu’il y a un peu d’adversité en face » a déclaré le président Nasser al-Khelaïfi après la défaite du PSG sur le terrain du Bayern. Puis d’ajouter : « On ne trouvera jamais quelqu’un d’autre avec un ADN aussi proche de notre club. C’est comme s’il avait toujours été au PSG ! » Dans la foulée, le président proposait à l’ancien capitaine du Barça une nouvelle prolongation de contrat, jusqu’en juin 2019. Actuellement 26e du classement avant les matchs de ce soir, le PSG pourrait bien ne pas se qualifier pour la phase finale pour la première fois depuis le début de l’ère qatarie. Le président rassure : « Ça nous permettra de bien préparer la saison prochaine avec toujours le même objectif en tête : gagner le championnat jusqu’en 2132. »

Des dirigeants séduits et confiants

Encore plus que ses résultats, c’est la philosophie de jeu du tacticien espagnol qui séduit les dirigeants. Le directeur sportif Luis Campos confie : « Avec lui, on ne peut jamais s’ennuyer, il innove tout le temps. J’ai hâte qu’il essaye Skriniar ou Donnarumma au poste d’attaquant. Ou Kolo Muani dans les buts. » Beaucoup de supporters, très critiques à l’endroit de l’entraîneur parisien, ne sont pourtant pas de cet avis. Mais Luis Campos balaie ces réserves d’un revers de main : « De quoi peuvent-ils se plaindre ? Il y a un magnifique PSG-Nantes samedi prochain et ils auront ensuite la chance de se rendre à Auxerre le week-end suivant. Ça vaut tous les Messi ou Neymar du monde. »

Photo capture écran FreeFoot