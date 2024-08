La Ligue des champions débutera en mars pour laisser le temps aux clubs de comprendre la nouvelle formule

C’est officiel. Chaque membre des clubs européens engagés en Ligue des champions suivra une formation de six mois à partir du premier septembre pour assimiler toutes les règles de la nouvelle compétition. Pour cela, les joueurs et les dirigeants devront se rendre quotidiennement à des cours du soir, de 18h à 20h, et consacrer un week-end sur deux à l’étude de la nouvelle formule. Au cours de cette formation, ils seront notamment invités à regarder l’émission Pyramide présentée par feu Patrice Laffont, à lire des poèmes de Mallarmé, mais aussi à écouter des discours de Jean Castex et des chansons de Pierre de Maere pour que la nouvelle organisation leur apparaisse claire par contraste.

Garder le même esprit

Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, s’est toutefois voulu rassurant en déclarant : « Les clubs français pourront continuer à perdre, comme d’habitude, c’est simplement qu’ils ne pourront pas le faire tout à fait selon les mêmes règles. » Puis d’ajouter : « De même le vainqueur sera toujours un club européen riche hors PSG, cela ne changera pas, l’esprit de la Coupe d’Europe restera le même. » Cela n’est pas sans rappeler l’aventure de Gennaro Gattuso à l’OM. L’année dernière, les joueurs et les supporters marseillais avaient mis cinq mois à comprendre le projet de jeu de l’entraîneur italien. Hélas, il était parti dans la foulée.