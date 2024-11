France-Israël – Pour camoufler les chants antisémites, le stade de France diffusera des cris de singe

“Il est de notre devoir que cette rencontre se déroule comme n’importe quel autre match” a déclaré Philippe Diallo, président de la FFF. “Voilà pourquoi ce sont près de 20 minutes de cris de singes à plein volume qui seront diffusés dans l’ensemble du Stade à chaque fois qu’un spectateur entonnera un chant antisémite ou se mettra à faire une hola un petit peu trop statique.” ajoute-t-il en faisant glisser le fichier “cris_racistes.mp3” dans un dossier “Sono”. “Il est important de mettre un instant la haine au vestiaire pour que ce match soit marqué par ce qui fait la beauté du football : des ratonnades fraternelles, du racisme fair-play et des insultes homophobes universelles.” conclut-il les larmes aux yeux avant de partir dans les tribunes vérifier les câblages.

Un dispositif inédit qui sera déployé jeudi soir sur l’ensemble du Stade de France pour un budget de plus de 14 millions d’euros. 450 caméras, 522 micros et plus de 120 enceintes de 3 fois 4000 watts, le tout braqué pendant 90 minutes sur les 80 000 spectateurs. De plus, cette installation dites “hatred-proof” ne se limitera pas uniquement aux paroles puisqu’en cas de banderoles antisémites brandit par les supporters, un drone portant une bannière « Peace and Love » sera immédiatement catapulté dans les tribunes avant d’exploser.

Un système ingénieux qui, s’il s’avère fonctionner jeudi soir, devrait révolutionner le monde du football à plus large échelle en permettant aux cris racistes de continuer à retentir dans les stades sans avoir à accueillir des hooligans alcoolisés et violents pour les proférer.