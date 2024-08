Alexandre Lacazette rappelé par Didier Deschamps après avoir enfin raté une grosse occasion

Après s’être précipité pour reprendre un ballon qui traînait dans la surface et l’avoir expédié du gauche assez nettement à côté des cages, Alexandre Lacazette a trouvé grâce aux yeux du sélectionneur et sera retenu pour le prochain rassemblement des Bleus, a d’ores et déjà annoncé Didier Deschamps. Pour « le Général », c’est une joie immense qu’il n’attendait plus : « Quand je voyais les attaquants de l’équipe de France envoyer des missiles en tribune pendant l’Euro, je me disais que je n’arriverais jamais à être à leur niveau. Et puis, en fait, ça s’est fait naturellement, sans réfléchir. » Puis de préciser, tout sourire : « La balle arrive, comme je suis dans la surface, je me dis que je n’ai pas le temps de contrôler, alors je frappe du gauche, sans élan, et là, c’est le miracle : je la mets à côté. Je ne pensais pas que c’était si facile. »

Prêt à tout pour rester

Pour autant, le tout nouvel attaquant des A n’a pas l’intention de s’enflammer : « Je sais que je suis encore très loin d’avoir la régularité d’un Marcus Thuram, d’un Randal Kolo Muani ou même d’un Tchouaméni ou d’un Mbappé pendant l’Euro et que ça me demandera beaucoup de travail et un long temps d’adaptation avant de les imiter. » Mais Alexandre Lacazette se dit prêt à « tous les sacrifices pour durer en sélection et jouer la prochaine Coupe du monde. » D’autant qu’il pourrait retrouver prochainement Wissam Ben Yedder, en fin de contrat avec Monaco et toujours pas transféré. Peu en réussite cet été dans les matchs de « five » avec ses potes et n’ayant cadré quasiment aucune frappe hier,