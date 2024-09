Amélie Oudéa-Castéra plonge dans la station d’épuration d’Evry pour prouver qu’elle est baignable

“…Hiiii !!! Haaaaa !!! Elle est trop bonne ! Venez !! En plus ça sent la nature, comme dans une étable !! Veneeeez !!”… Malgré ses appels, personne n’a rejoint Amélie Oudéa-Castera pendant sa baignade dans un des bassins de la station d’épuration d’Evry. Les employés ont été plutôt surpris de voir la ministre plonger avec tant d’entrain : “Nous, c’est un bassin dans lequel on ne met pas la main sans avoir une protection, alors quand on l’a vue arrivée en bikini, et qu’elle nous a dit qu’elle allait faire une bombe, on n’y a pas cru !”

En sortant de l’eau, l’ancienne tenniswoman a déclaré fièrement “Elle est baignable ! Le triathlon paralympique pourra bien avoir lieu ici ! C’était un énorme challenge qui aura pris plusieurs mois mais ça vaut le coup !”. De son côté, le directeur de la station d’épuration ne semblait pas aussi enthousiaste : “Je n’ai aucune idée de quoi elle parle, on n’a fait aucun nettoyage dans les bassins… Peut-être que j’ai loupé un mail…”

Après concertation avec ses équipes, Amélie Oudéa-Castera a compris que c’est Valérie Pécresse qui lui avait fait une blague, et qu’aucune épreuve des jeux paralympiques n’aurait lieu ici. Pas de quoi faire perdre le sourire à la ministre qui est repartie de l’avant “Ce n’est pas grave, ça m’a fait un bien fou quand même ! Allez je file, je dois visiter le village paralympique qui a été installé… Où déjà… ? Ah oui, à la colline du crack !! Je suis impatiente de découvrir ça, le paysage doit être magnifique !”.