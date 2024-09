Jeux Paralympiques – Les frères Lebrun disqualifiés après avoir tenté de jouer dans la catégorie « siamois »

C’est un coup de tonnerre dans le monde du tennis de table. L’image a fait le tour du monde, celle d’Alexis et Félix Lebrun, embarqués par la sécurité des JO Paralympiques après avoir été pris en flagrant délit de triche. En effet, les deux frères ont tenté de jouer dans la catégorie « siamois ». Interrogé à ce sujet, Tony Estanguet n’a pu cacher son émotion : « C’est une terrible déception. Le pire c’est qu’une fois pris la main dans le sac ils ont essayé de se justifier en disant que leur myopie était un handicap. On va désormais vérifier à la loupe les handicaps de tous nos sportifs pour être sûrs de ne laisser passer aucune irrégularité ».

Dès que l’arbitre a découvert la supercherie, les frères Lebrun ont été placés en garde à vue, mais ont dû quitter le commissariat plus tôt que prévu, pour aller se faire décoller à l’hôpital : « Ils se sont collé les bras à l’aide d’une colle extra-forte, qui était sur leur liste de fourniture pour les cours d’art plastique. Les professeurs sont inconscients de demander à avoir ça dans la trousse, ce sont encore des enfants, ils ne doivent pas manipuler autre chose que de la colle UHU » soupire le médecin qui les a opérés.

À l’heure actuelle, on ignore encore les sanctions qu’encourent Alexis et Félix Lebrun. Le champion de judo Teddy Riner a déjà proposé sur X de les « corriger sévèrement sur le tatami ». Selon un proche du pouvoir, Emmanuel Macron songerait à faire un exemple, en les attachant tous les deux, comme des siamois, avant de les jeter dans la Seine : « ça me détournera l’attention le temps que je cherche un Premier ministre » aurait-il dit ce matin en conseil des ministres.