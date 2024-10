Son post Instagram « petit run du dimanche matin » obtient enfin un like

Comme chaque dimanche matin depuis cinq ans, après son run, Arnaud poste sur Instagram une story avec son parcours, sa vitesse moyenne et sa distance. « En cinq ans, personne ne m’a jamais fait de commentaire ni même de like. Je commençais sérieusement à penser que les gens se fichaient de mes courses à pied et j’allais donc arrêter de courir, à quoi bon ? » nous confie le trentenaire, la voix encore teintée d’émotion. »

Bientôt une page facebook dédiée

C’est dimanche soir que tout s’est précipité. Alors qu’il allait se coucher, un « Ding » attire son attention. « J’ouvre Instagram et là, je vois un pouce en l’air sur ma story du matin. Mon cœur a bondi dans ma poitrine, tous ces entraînements ont fini par payer. » Le like en question a été posté par Fabien Poussard, une personne qu’il ne connaît pas et qu’il ne suit pas. Bien que sa photo de profil soit un labrador et qu’il n’y ait aucune publication sur son compte, Arnaud reste positif : « Un like est un like, je prends !»

Pris dans l’euphorie de ce like, Arnaud a décidé de créer une page Facebook “Les runs de Nono” ou ses fans pourront retrouver toutes ses courses, ses photos et ses ressentis.