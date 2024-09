Clairefontaine – Jules Koundé gravement blessé à la cheville après un entraînement en talons aiguilles

Le sélectionneur Didier Deschamps ne pourra pas aligner le défenseur du FC Barcelone contre la Belgique lors du match de Ligue des nations prévu à 20h45 ce soir au Groupama Stadium de Lyon. Hier, à Clairefontaine, lors de la séance d’entraînement, le joueur s’est en effet gravement blessé à la cheville. Sur une action anodine, il a perdu le ballon de vue après que celui-ci s’est pris dans les plis de sa jupe ; il s’est alors retourné brusquement pour vérifier que la balle n’était pas passée derrière lui mais son talon aiguille gauche est resté planté dans la pelouse, provoquant une vive torsion de sa cheville et une fracture de la malléole. Une blessure qui s’est aggravée juste avant l’arrivée des pompiers lorsque le défenseur a tenté, malgré la douleur, d’enfiler un legging léopard pour, selon ses mots, « avoir le style à l’hôpital ».

Le moral est bon

Selon les informations divulguées par le staff médical de l’équipe de France, le joueur devrait être indisponible plus de trois mois car il a refusé qu’on lui pose un plâtre traditionnel et devra attendre plusieurs semaines que le plâtre confectionné par un potier, trois designers, deux artistes de rue et un graphiste lui soit livré. D’après ses proches, Jules Koundé « garde le moral » notamment parce qu’on lui a proposé pendant son absence de défiler en béquilles vert fluorescent lors de la prochaine fashion week prévue entre le 25 septembre et le 1er octobre au Palais de Tokyo.

Capture d Ȏcran leParisien