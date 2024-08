JO – Pour commenter les épreuves, France 2 n’exclut pas d’engager des gens qui ont déjà fait du sport

Le directeur des sports de France Télévisions, Laurent-Éric Le Lay, l’a assuré : « Nous ne reculerons devant aucune audace pour ces JO quitte à casser les codes de France TV en engageant des personnes qui ont déjà fait du sport pour commenter les épreuves. » Puis d’ajouter : « Pour des commentaires encore plus pertinents, nous envisageons même de limiter les anecdotes personnelles des commentateurs à dix par intervention et à ne plus couper les épreuves en plein milieu par des rediffusions et des interviews de Nelson Monfort. » Un message fort, bien accueilli par les internautes qui espèrent quand même, comme Emma de Lyon, que « ça n’empêchera pas les journalistes sportifs de s’enflammer pour rien ou à contretemps afin de continuer à faire honneur aux traditions. »

Une cascade d’engagements

Ces déclarations du directeur des sports ont été suivies d’engagements personnels de certains membres de l’équipe. Alexandre Boyon a promis qu’il se limiterait, dans l’évocation de ses souvenirs personnels, aux années 2010-2024 et Nelson Monfort a assuré qu’il diviserait par dix l’emploi du terme « extraordinaire » et de l’expression « on sent que ça vient du cœur. » France Télévisions envisage même d’aller plus loin et de remplacer, dans l’émission « Quels Jeux ! », Léa Salamé par une chaise en rotin pour diminuer le nombre de propos ineptes.