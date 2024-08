Escrime – L’Américain Mitchell Saron remporte son duel en utilisant un Smith&Wesson

C’est une rencontre au sommet qui a opposé en finale l’Américain Mitchell Saron et l’escrimeur Egyptien Mohamed El-Sayed. Mais alors que tous les pronostics donnaient Mohamed El-Sayed vainqueur à 7 contre 1, c’est Mitchell Saron qui a remporté l’épreuve haut la main en sortant un Smith & Wesson de sa poche avant d’abattre froidement son adversaire. Une stratégie payante lui garantissant une victoire éclair en moins de 6 secondes. “Je n’ai toujours pas bien compris pourquoi il a choisi cette arme” a confié, perplexe, le jeune athlète au micro de France 2. “Une balle de calibre 223 Remington contre un fleuret à pointe molle, honnêtement c’est franchement très mal joué.”

Un résultat vivement critiqué du côté de l’équipe égyptienne qui a demandé à plusieurs reprises à avoir recours à l’arbitrage vidéo pour voir qui de la balle à forte vélocité et du fleuret à bout rond avait touché en premier son adversaire. Les proches de l’athlète égyptien se sont évidemment déclarés “déçus du résultat” d’autant plus que Mohamed avait bien commencé en “faisant passer son fleuret d’une main à l’autre plusieurs fois en n’oubliant pas au passage de le faire tournoyer dans les airs”. De son côté, le champion olympique a vivement exprimé sa joie à l’annonce de sa victoire en vidant ferrocement l’intégralité d’un chargeur de Famas dans les airs avant de monter sur le podium et de chanter l’hymne américain.

Une victoire spectaculaire qui n’est pas sans rappeler les jeux olympiques de 2012 où l’athlète russe Sergueï Vadoumpopov avait pulvérisé le record du 10 000 mètres en 3 secondes et 12 centièmes en franchissant la ligne d’arrivée attaché à un missile balistique.