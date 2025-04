Printemps : il devient millionnaire en vendant des mouchoirs à proximité des parcs

Comme chaque année, le 20 mars dernier, la France a officiellement quitté l’hiver pour la belle saison du printemps. Ce retour des beaux jours rime aussi avec la floraison des fleurs, des arbres, mais surtout avec le retour du pollen. « Je me promenais dans un parc et, toutes les deux minutes, j’entendais quelqu’un éternuer », raconte Mathieu T. « Ne souffrant pas d’allergies, je n’ai pas fait le rapprochement. Mais au bout de dix minutes, une jeune femme, les yeux rouges et dans l’incapacité de prononcer plus d’une phrase sans éternuer, me suppliait de lui trouver un mouchoir. » S’il a généreusement tendu un mouchoir à cette dame, Mathieu a très vite eu l’idée d’en faire un business. « On vend des bouteilles d’eau pendant la canicule, des parapluies quand il pleut, mais rien pendant que les gens souffrent de leurs allergies. J’ai juste saisi une opportunité qui me tendait les bras. »

Le pollen étant particulièrement agressif cette année, et la présence du soleil pendant plusieurs jours, ont contribué à ce que le business de Mathieu atteigne le million d’euros de recettes en moins d’une semaine. Et le jeune entrepreneur ne compte pas s’arrêter là. « J’ai commencé des études de médecine afin de pouvoir proposer à mes clients un pack “Mouchoir/Zyrtec” à prix avantageux dans les années à venir. »