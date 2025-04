Qui est Marin Penel, le candidat RN qui remplacera Marine Le Pen à la Présidentielle ?

“J’ai décidé d’accepter la décision de la justice. Je serai donc, à mon grand désarroi, absente de l’élection présidentielle de 2027” a déclaré ce matin la présidente du Rassemblement National lors d’une conférence de presse. “En revanche, j’ai l’honneur de vous présenter celui qui me remplacera pour mener à bien mon projet pour la France. C’est un homme honnête, intègre et qui a toute ma confiance pour porter haut les couleurs de notre beau pays. Veuillez applaudir comme il se doit…Marin Penel !” conclut-elle avant de plonger sous son pupitre et de remonter affublée d’une fausse moustache et de lunettes sans verres, sous les tonnerres d’applaudissements de ses militants.

Inconnu au bataillon il y a encore 24 heures, Marin Penel est déjà donné favori pour le premier tour de la prochaine élection présidentielle. La raison ? Son nombre de points communs hallucinants avec Marine Le Pen. Né lui aussi le 5 août 1968 à Neuilly-sur-Seine (d’après sa page Wikipédia créée le 3 Avril 2025 à 13h42), Marin Penel aurait également été en couple avec Louis Aliot jusqu’en 2019 et serait l’heureux propriétaire de 3 félins répondant aux noms de Miaou Zedoung, Adolf Litière et Vladimir Patoune.

Alors qu’à gauche, on accuse le nouveau candidat du RN d’être simplement Marine Le Pen avec des lunettes à gros sourcils et un faux nez, Marin Penel balaie tous ces soupçons d’un revers de main : “Ce sont des accusations grotesques. Marine Le Pen et moi sommes deux personnes totalement différentes. Vous savez quel est votre problème ? Vous voyez des usurpateurs partout. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux ! Les envahisseurs !” ironise-t-il en écarquillant les yeux tout en agitant les bras devant lui dans un rictus jaunâtre.

Un porte-drapeau qui tombe à pic pour le RN puisque les sondages placent déjà le nouveau candidat en tête des intentions de vote au premier tour. Interrogé sur sa capacité à remporter l’élection, Marin Penel se dit “prêt à aller jusqu’au bout quoiqu’il arrive, à moins bien sûr que lors de son procès en appel, Marine Le Pen ne soit déclarée non-coupable…”.

Crédits : Chesnot / Contributeur